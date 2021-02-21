البورصة تواصل الصعود بالختام.. و«السوقي» يربح 4.4 مليار جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها لدى ختام معاملات اليوم الأحد، أول تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية وبعض المستثمرين الأفراد.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.479 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 11425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14093 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4407 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3420 نقطة.