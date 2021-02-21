انعقاد مجلس شورى إيبارشية المنيا برئاسة الأنبا باسيليوس فوزي

اجتمع الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مع مجلس الشورى بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الاجتماع بدأ بالصلاة.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تمت مناقشة بعض الأمور التي تخص الإيبارشية.