«المفوضين» توصي برفض طعن موظف استبعد من العمل لانضمامه للإخوان

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بمحافظة سوهاج، تقريرا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى رقم 11451 لسنة 9 ق المقامة من مصطفى محمد عادل، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي " بصفته " والتي طالب فيها بإلغاء قرار المطعون ضده بفصلة من العمل علي خلفية حبسة في الفترة من 20181124 بتاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة2015 جنايات قسم ثان سوهاج، وذلك لاتهامة بالانضمام الي جماعة الاخوان الارهابية.وقالت الهيئة في تقريرها، أن الطاعن قد صدر ضده حكم محكمة جنايات سوهاج بجلسة 201842 بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وذلك لانضمامه إلى الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف القانون وقیامه وآخرین بتعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر وتنظيم التجمهرات وما ترتب عليها من تعريض أمن الدولة للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، ونفذ عليه الحكم من 20181124 وأفرج عنه في 20191017.واضاف التقرير، ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 474 لسنة 2020 من رئيس الادارة المركزية للشؤون الادارية الهيئة العامة للتأمين الصحي بتاريخ 2020213 بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 20181124 تاریخ انقطاعه عن العمل لحبسه على ذمة القضية رقم 1351 لسنة 2015 جنايات قسم ثان سوهاج.وتابع التقرير، أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به وثبتت في حقه تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته تتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وإنه كان حتما مقضيا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.واشار إلى أنه لما كانت الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لم تحدد في قانون العقوبات وأنه من المتعذر وضع معیار جامع مانع في هذا الشأن، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مما يزري شخص مرتكبها، ويوجب احتقاره وتجريده من كل معنی کریم فلا يكون جديرا بالثقة، وغني عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.واستكملت، انه لما كان المدعي قد ثبت في حقه إنضمامه إلى الجماعة الإرهابية والتي أسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق، ومن ثم فإن استمرار المدعي في الوظيفة العامة بعد ما اقترفه من جرائم يسيئ إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه متفقًا مع صحیح حكم القانون.