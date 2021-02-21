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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:55 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375006 حالات منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 349 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 366 ألفًا و094 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.461 حالة منذ بداية الجائحة.

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