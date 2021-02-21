السعودية تسجل 315 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 375006 حالات منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 349 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 366 ألفًا و094 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.461 حالة منذ بداية الجائحة.