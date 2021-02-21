محافظ القاهرة يتفقد شارع عثمان عبدالحفيظ بشرق مدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال الانتهاء من شارع عثمان عبد الحفيظبحي شرق مدينه نصر، بعد أن تم رفع كفاءة من رصف وأرصفة وأحواض مملوءة بالورد في إطار خطة محافظة القاهرة لرفع كفاءة الشوارع المحورية.ورافق اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهر في جولته رئيس حي شرق مدينة نصر ومسئولي النظافة بالحي، وتم اطلاع محافظ القاهرة على الأعمال وكيفية الانتهاء من تطوير الشارع المحوري بشرق مدينة نصر.كان شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من تطوير الشوارع المحورية بأحياء محافظة القاهرة من رصف وأرصفة ورفع كفاءة الانارة والمسطحات الخضراء حسب أجندة جدول عمل محافظة القاهرة وكلف نوابه بمتابعة رؤساء الاحياء في أعمال رفع الكفاءات وإداراج تقرير مصحوب بالصور لما تم في أعمال تطوير الشوارع والميادين العامة بشكل شهري.