إنهاء 70% من أعمال إنشاء محطة مياه صرف بحر البقر

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياة صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام بطاقة استيعابية 5 ملايين م3 يوم، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المحطة التي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين م3 يوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة لزراعة 400 ألف فدان، واستخدامها في المشروعات التنموية.وأكد محافظ بورسعيد خلال تفقده محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام، أنه تم الانتهاء من 70% من أعمال إنشاء المحطة، وجاري الانتهاء من باقي الأعمال قريبا تمهيدا لبدأ التشغيل، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التي تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة وتخدم خطط التوسعات التي تستهدفها المحافظة في كافة المجالات.