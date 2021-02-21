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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 4 زوروا محررات رسمية باسم مؤسسة مجدي يعقوب

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:25 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الأحد، بمعاقبة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية باسم مؤسسة مجدي يعقوب للنصب علي المواطنين، وجمع تبرعات منهم بالسجن المشدد 5 سنوات.

و كشف أمر الإحالة في القضية رقم 5324 لسنة 2020 جنايات البساتين والمقيدة برقم 92 لسنة 2020 حصر تحقيق حلوان الكلية، أن "م. م"، 41 سنة، رقيب شرطة سابق، وشقيقه "ف. م"، 31 سنة، محامي، و"س. ع"، 29 سنة، ربة منزل، و"م. م"، 40 سنة، بدون عمل، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية لمؤسسة ذات نفع عام «مؤسسة مجدي يعقوب»، وهي ايصالات استلام شيك نقدية منسوب صدورها للمؤسسة السالف بيانها، بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك المؤسسة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ساعدوا الآخر بأن أمدوه ببياناتها فقام الأخير بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزها زورا للموظفين المختصين، وبصمها ببصمة خاتم للمؤسسة السابق بيانها محل الاتهام الثاني، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوها بأن قدموا للمجني عليه " إ. ر" فتوصلوا بتلك الطريقة على الاستيلاء على أمواله محل اتهامهم الثالث.

وكذلك قيام المتهمين بواسطة الغير بتقليد أختام لمؤسسة ذات نفع عام، «خاتم مؤسسة مجدي يعقوب» بأن اصطنعها مجهول على غرار نظيره الصحيح، واستعمله بأن بصم به المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهم، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، بأن قدموا إليه محررات مزورة على أنها صحيحة تثبت على خلاف الحقيقة أنهم استلموا المبالغ المالية على هيئة تبرعات لمؤسسة ذات نفع عام، موهمين إياه أنهم تابعين لذات المؤسسة وتمكنوا بتلك الوسيلة الاستيلاء على تلك الأموال.

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