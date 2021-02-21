ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة".أوضحت أمل النوبي أن الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة هو طفل كغيره من الأطفال، وعرفت أسهل طريقة للتواصل والتخاطب معه وهي الكلمات، لكن لا ينبغي أن نهمل وسائل التواصل الأخرى والعلامات والإشارات الجسدية وأن لا تضع الحواجز بينك وبين الطفل، لأن بعض الأطفال قد يحتاجون لرعاية خاصة لفترة قصيرة من الوقت كناتج تأخر بسيط في النمو الطبيعي عن أقرانهم أو مشاكل نفسية بسبب التفكك الأسرى أو الحزن أو القلق.عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المسرح في الصعيد بين الواقع والمأمول" تحدث المخرج جمال يونس عن المسرح بصفة عامة، وأنه أيقونة الفن في المجتمع، ومن خلاله نعالج مشكلات كثيرة، والمسرح في الصعيد يشهد انتعاش ويجد اهتمام من وزارة الثقافة، ولذلك أنشأت العديد من قصور الثقافة وبيوت للاستفادة في قرى الصعيد، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي وألقى قصيدة بعنوان "سقوط"، وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر النوبي عبد الراضي وألقى قصيدة "يطارد فراشة"، كذلك أقامت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصيدة "ما قالت العرافة".أعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "صناعة الورق البردي" أوضح د. محمد ربيع تعريف ورق البردي وتاريخ صناعته والأدوات المستخدمة في صناعته ومراحل صناعته واستخداماته وكيفية التفريق بين الورق الأصلي والمقلد، كما أعد القصر محاضرة بعنوان "عيد الأوبت" أوضحت د. منال مبارك بالشرح مدخل لعيد الأوبت والطقوس المختلفة الخاصة به التي تتم من قبل عامة الشعب، ومن خلال بعض الجداريات التي تم عرضها في المحاضرة تبين مظاهر بيع الفاكهة كالرمان والعنب وغيرهم، ودور الكهنة في الاحتفال كبعض الطقوس التي يؤدونها كحرق البخور، بجانب بعض الاحتفالات التي تناولتها بالشرح للرقصات الطقسية على مزاهر الكهنة أثناء مرور الموكب المخصص بالاحتفال، وفى مكتبة الطفل بالقصر أقيمت ورشة حكي قصة بعنوان "النظافة" أوضحت سعاد عباس أن النظافة تقي الإنسان من الأمراض.نفذ بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في التربية" ألقتها سلوي جودة وأوضحت أن الاتجاهات الحديثة في التربية هو ثمرة كثير من التجارب وخلاصة دراسة وافية للتربية النظرية، كما أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "قيمة العمل التطوعي" تحدث وليد الضوي عن ما هو العمل التطوعي وأهميته ودعوة الأديان للحث عليه، وأثره على الفرد والمجتمع، بجانب محاضرة بعنوان "احترام الرأي الأخر" بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى، أوضح بهلول مصطفى أن الاختلاف من السنن الكونية والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية واحترام الرأي ضروري لإتمام الحوار، وتقبل الآخر والاختلاف في الآراء ضرورة حتمية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر وتلوين نفذها هشام النحاس.