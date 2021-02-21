التعاون الإسلامي والخارجية اليمنية يؤكدان أهمية اتفاق الرياض

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة، اليوم الأحد، وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.وتم خلال اللقاء، استعراض الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية للاستجابة لمشاغل المواطنين وتطلعاتهم.كما أكد الجانبان على أهمية اتفاق الرياض، الذي أسهم في إيجاد المناخ المناسب لحل العديد من القضايا على الساحة اليمنية، وأهمية التوافق بين الأطراف اليمنية.وتطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الإنساني في اليمن وأهمية إسهام منظمة التعاون الإسلامي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعم المنظمة لليمن في جميع المجالات للمساهمة في تحقيق السلم والأمن والاستقرار به.من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليمني، وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الشعب اليمني والدور المهم الذي تضطلع به للتشجيع على الحل السلمي للأزمة اليمنية.