سقوط عصابة «المحولات الكهربائية» بأكتوبر

تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمحافظة الجيزة، من الأهالي، بقيام 3 أشخاص بسرقة أجزاء من محتويات محول كهربائي كائن بالمنطقة الصناعية الثانية.انتقلت على الفور قوة من وحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط عدد 3 أشخاص، اثنين منهم لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما عدد من بارة النحاس خاصة بالتوصيلات الداخلية من المحول الكهربائي، سلاح ناري، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأجزاء النحاسية الداخلية لمحولات الكهرباء.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.