ضبط متهم النصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج في سوهاج

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج وآخر، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها.و بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بجنوب الصعيد تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.