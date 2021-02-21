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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يلزم القنوات بتجنب إثارة الفتن بين جماهير الكرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:37 م
كرم جابر
كرم جابر
محمد جعفر
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شدّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة.

و قال المجلس في بيان له، إن لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التي أساءت للرياضة المصرية ويفحص الشكاوى التي تلقاها في هذا الشأن وسيتخذ الجزاءات المنصوص عليها في قانونه والتي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضي.

و قال المجلس إن الأكواد التي أصدرها تتضمن النقاط التالية:
١- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

٢- عدم الإساءة الى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية او تلك التي تنتمي الى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

٣- عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط.

٤- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

٥- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

٦- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب إستخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

٧- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

٨- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.

٩- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.

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