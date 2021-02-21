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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موظف باتحاد ملاك يستولي على رسوم الاشتراكات بالشروق.. تجديد حبس

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:43 ص
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس موظف باتحاد ملاك في أحد "كمباوندات" بالشروق لاستيلائه على رسوم الاشتراكات، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محامٍ بصفته وكيلًا عن رئيس اتحاد شاغلي إحدى التجمعات السكنية بمدينة الشروق بالقاهرة، يفيد بقيام أحد موظفي الاتحاد المسئول عن تحصيل الاشتراكات والرسوم، وتوريدها للبنوك بالاستيلاء على مبالغ مالية، عقب تقديم لهم كشفي حساب منسوب صدورهما لأحد البنوك، يفيدان قيامه بتوريد المبلغ المالي في حساب الاتحاد، وتبين أنهما "مزوران"، وبفحص كشفي الحساب المشار إليهما فنيًا تبين أنهما مزوران تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقع موظف استغل طبيعة عمله كمحاسب بالتجمع السكني المشار إليه، وتحصيل الاشتراكات والرسوم وإيداعها بحساب الاتحاد بفرع أحد البنوك، واستولى على مبلغ مالي عقب قيامه بتزوير كشفي الحساب المشار إليهما وتقديمهما لرئيس اتحاد الشاغلين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الشروق، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب" - هاتف محمول)، وبفحص جهاز "اللاب توب" فنيًا تبين أنه يحتوى على (كشفي الحساب "المزورين" - شهادات خبرة مزورة بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لجهات مختلفة يتم استخدامها في التقدم للعمل)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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