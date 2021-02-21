حسام ياسر يشارك في الفيلم الجديد «فارس»

يشارك الفنان الشاب حسام ياسر في فيلم "فارس"، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد زاهر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف.فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، ويأتي بعد فيلم "زنزانة 7" الذي تعاون خلاله مع المنتج أيمن يوسف، إلى جانب النجاح الكبير الذى حققه زاهر مؤخرا خلال مسلسل "البرنس"، في رمضان الماضى، و"لؤلؤ" الذي عرض مؤخرا.فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي وجاري اختيار باقي فريق العمل تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.من جهة أخرى، يشارك الفنان الشاب حسام ياسر عصر، في فيلم روائي قصير عن أطفال حي الأسمرات، تحت قيادة المخرج القدير محمد أحمدي.وتدور أحداث الفيلم عن حي الأسمرات ومدى تأثير هذا الصرح الحضاري في حياة الأطفال هناك، ومن المقرر عرضه ضمن اختيارات المركز القومي للسينما تحت رعاية وزارة الثقافة.ويجسد حسام ياسر في الفيلم شخصية "خالد" من منطقة الدويقة، وتقف العشوائيات في طريق أحلامه إلى أن يحقق حلمه بعد الانتقال إلى حياة أخرى جديدة داخل الأسمرات ويحترف كرة القدم ويصل إلى حلمه.الفيلم تدور أحداثه في 45 دقيقة، ويرصد النقلة النوعية لأطفال حي الأسمرات بعد نقلهم من العشوائيات، وهو من إخراج محمد أحمدي.