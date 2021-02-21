رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسام ياسر يشارك في الفيلم الجديد «فارس»

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:35 ص
الفنان الشاب حسام
الفنان الشاب حسام ياسر
دعاء عبد المقصود
طباعة
يشارك الفنان الشاب حسام ياسر في فيلم "فارس"، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد زاهر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف.

فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، ويأتي بعد فيلم "زنزانة 7" الذي تعاون خلاله مع المنتج أيمن يوسف، إلى جانب النجاح الكبير الذى حققه زاهر مؤخرا خلال مسلسل "البرنس"، في رمضان الماضى، و"لؤلؤ" الذي عرض مؤخرا.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي وجاري اختيار باقي فريق العمل تمهيدا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة. 

من جهة أخرى، يشارك الفنان الشاب حسام ياسر عصر، في فيلم روائي قصير عن أطفال حي الأسمرات، تحت قيادة المخرج القدير محمد أحمدي. 

وتدور أحداث الفيلم عن حي الأسمرات ومدى تأثير هذا الصرح الحضاري في حياة الأطفال هناك، ومن المقرر عرضه ضمن اختيارات المركز القومي للسينما تحت رعاية وزارة الثقافة. 

ويجسد حسام ياسر في الفيلم شخصية "خالد" من منطقة الدويقة، وتقف العشوائيات في طريق أحلامه إلى أن يحقق حلمه بعد الانتقال إلى حياة أخرى جديدة داخل الأسمرات ويحترف كرة القدم ويصل إلى حلمه. 

الفيلم تدور أحداثه في 45 دقيقة، ويرصد النقلة النوعية لأطفال حي الأسمرات بعد نقلهم من العشوائيات، وهو من إخراج محمد أحمدي.

موضوعات متعلقة

تغيب رانيا يوسف عن جلسة محاكمتها بسبب الفعل الفاضح

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم