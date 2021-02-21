رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التخطيط تصدر قرارا بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزراة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:33 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارا حمل رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة؛ برئاسة الدكتورة شيماء سراج.

وقالت السعيد إن اختصاصات وحدة تكافؤ الفرص تشمل إعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين نتيجة لتمييز نوعي، واقتراح حلول للمشكلات المشار إليها، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المشكلات ذات الطابع العام، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة، والعمل على حصول المرأة على حقوقها في مجال البرامج التدريبية والترفيهية والتثقيفية، مع العمل على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات التابعة للوزارة؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق مع الوحدة المركزية بالوزارة ومختلف القطاعات لإظهار جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة ومشاركتها في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة.

وفي هذا الإطار عقدت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص اجتماعًا تعريفيًا بالوحدة وأهدافها ومحاور أعمالها بحضور ممثلي قطاعات الوزارة والأجهزة التابعة.

وخلال اللقاء استعرضت سراج مهام الوحدة ودواعي انشائها واختصاصاتها، مشيرة إلى أن رؤية الوحدة تتمثل في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة والجهات التابعة من الجنسين، كما تتمثل رسالة الوحدة في ترسيخ ثقافة النوع الاجتماعي والعمل على إدماجه في كل الأنشطة والخطط، بالإضافة إلى الابتكار في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمساواة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لافتة إلى أهداف الوحدة والتى تتضمن دعم قدرات أعضاءها وممثليها بالقطاعات والجهات التابعة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في كل مراحل إعداد الخطة والمتابعة والتقييم بكل الجهات، وتسليط الضوء على أهمية الإعداد الجيد للكوادر المتميزة من الصفين الثاني والثالث دون تمييز، بالإضافة إلى التعاون مع كل الجهات من داخل أو خارج الوزارة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

خبير فرنسي يدعو للحد من حركة تنقل المواطنين منعا لانتشار العدوى

الظروف المناخية تجبر السلطات الأمريكية على إغلاق أكثر من 12 قاعدة تابعة

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها