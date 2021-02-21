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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إقبال كثيف على قافلة آداب عين شمس لمحو الأمية بالموسكي (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:27 ص
إقبال كثيف على قافلة
إقبال كثيف على قافلة آداب عين شمس
ريم محمود
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شهدت فعاليات القافلة التى نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس لمحو الأمية بحي الموسكي تحت شعار "نحو مصر خالية من الأمية"، إقبالا شديدا من المواطنين بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي وإدارة تعليم الكبار فرع القاهرة ووحدة تعليم الكبار بالكلية وبدعم من بنك الكساء المصري وشركة سماء الدولية للتدريب والاستشارات.

وأعرب الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، عن سعادته بنجاح القافلة التي تعد عملا مجتمعيا مثمرا يجسد دور الجامعة وكلية الآداب باعتبارها منارة العلم والثقافة في تنوير المجتمع من حولها.

وأشار إلى أن القافلة تعد من أحد الوسائل المهمة لانخراط الطلاب ومشاركتهم في حل مشكلات المجتمع بإيجابية وخلق روح الانتماء لديهم والإحساس بالمسئولية تجاه مجتمعهم.

كما أن القافلة تأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تضافر كل الجهود المجتمعية للمساهمة في محو الأمية وبناء مجتمع أفضل وأيضا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، استمرارا لجهود الجامعة في مد يد العون من أجل رفعة قيمة العلم، حيث أنها دائما تحظى بالريادة في النهوض بالمجتمع وكذلك تضاف إلى انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الأستاذ دكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت الأستاذة الدكتورة رشا الديدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنها أصرت على تحقيق مبدأ النزول إلى الميدان والوصول إلى المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في مشروع محو الأمية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة بدمج طلاب الكليات النظرية في مبادرة محو الأمية، وتنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجامعة وإدارة الكلية ولقرار لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة في حل مشكلات المجتمع المصري وبالأخص محو الأمية وتعليم الكبار، وجابت القافلة أرجاء حي الموسكي، مرورًا بالباعة الجائلين وكذلك عمال النظافة، ما أسفر عن عمل مئات الامتحانات لتحديد مستوى الدارسين، وكذا التنسيق لعمل فصول تنشيطية لهم، وقد انتهت القافلة بتكريم السادة المواطنين الذين أدوا الامتحانات.

وأشارت الديدي إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تسجيل أسماء الطلاب المشاركين ثم الإعلان الصوتي عن القافلة بحي الموسكي يومي الأربعاء والخميس ثم استقبال وتسجيل الحضور من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب، ثم التحرك إلى حي الموسكي والوصول لأول نقطة عمل بمدرسة الرويعي بالعتبة، حيث بدأت بكلمة للأستاذة الدكتورة رشا الديدي عن أهمية مبادرة محو الأمية ودور الجامعة التنويري في خدمة المجتمع، كما ألقى الدكتور محمد قاسم منسق وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية محاضرة عن أساسيات التعامل مع الأميين وشرح لبرنامج القافلة وخطة العمل، كما قدم مدير وحدة تعليم الكبار بالجامعة محاضرة تعريفية بدور الجامعة في مبادرة محو الامية كما قدمت السيدة نعمة رشوان منسقة جهاز تعليم الكبار بالكلية عن كيفية عمل الاستكتاب ومهارات التواصل مع الأميين.

وأوضح الدكتور محمد قاسم، منسق وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بكلية الآداب، أنه تم تقسيم الطلاب إلى خمس مجموعات، كل منها باشراف عضو من هيئة التدريس يصاحبه موظفان من الهيئة مع فرد أمن مدني وشرطي من شرطة المرافق مع إشراف رئاسة الحي كما تم توزيع المجموعات الخمس على شوارع الحي المستهدفة،
إلى أن تم استقبال الأميين الراغبين في عمل استكتاب لتقسيمهم إلى مجموعات وفقًا لمستواهم وتوزيعهم على فصول بنظام الحر أو التنشيطي ثم الانتقال إلى نقطة العمل الثانية بتجميع عمال النظافة بالحي لتوعيتهم وعمل استكتاب لهم.

كما تم توزيع المساعدات العينية والبطاطين المقدمة من بنك الكساء المصرى على المشاركين في الاستكتاب من الأميين، كما تم توزيع الأدوات المكتبية المقدمة من شركة سما الدولية للتدريب على الطلاب المشاركين في تعليم الأميين.

وأشار قاسم إلى نجاح القافلة في توعية أهالي المنطقة وبخاصة البائعين المتجولين وعمال النظافة والتجميل بحي الموسكي بأخطار الأمية ومميزات التعلم اجتماعيًا، كما أسفرت القافلة عن عمل استكتاب لعدد 234 شخصًا.

وكذلك النجاح المبدئي لـ165 شخصًا وكذلك فتح فصول لمحو الأمية لـ69 شخصًا، كما تم التنبيه على استمرار تسجيل الأميين في إدارة تعليم الكبار بالحي لمن لم يحالفهم الحظ في الاستكتاب يوم القافلة لضمهم في فصول محو الأمية بمدرسة الرويعي بمشاركة طلاب الكلية.

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