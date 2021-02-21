بوريس جونسون: تطعيم كافة البالغين بحلول يوليو المقبل
الأحد 21/فبراير/2021 - 11:02 ص
مروة عنبرطباعة
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح كورونا بحلول نهاية شهر يوليو القادم.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه سيحدد خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام في البلاد يوم الاثنين، بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير الجاري.
وكشفت الحكومة البريطانية أنها تهدف الآن، إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما، بحلول 15 إبريل المقبل، بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو المقبل.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه سيحدد خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام في البلاد يوم الاثنين، بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير الجاري.
وكشفت الحكومة البريطانية أنها تهدف الآن، إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما، بحلول 15 إبريل المقبل، بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو المقبل.