بوريس جونسون: تطعيم كافة البالغين بحلول يوليو المقبل

أكد ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أنه سيتم تطعيم جميع البالغين في ​بريطانيا​ بجرعة أولى من لقاح كورونا بحلول نهاية شهر يوليو القادم.وأشار ​رئيس الوزراء البريطاني، إلى أنه سيحدد خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام في البلاد يوم الاثنين، بعد ​تحقيق​ ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير الجاري.وكشفت ​الحكومة البريطانية​ أنها تهدف الآن، إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما، بحلول 15 إبريل المقبل، بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم ب​اللقاح​ بحلول مايو المقبل.