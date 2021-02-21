الجمهوريون منزعجون من عرض بايدن لاستئناف المحادثات مع إيران

أبدى الجمهوريون في الكونجرس انزعاجهم من عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، ودعوا إلى فتح تحقيق عاجل بعد إلغاء بايدن عقوبات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تمنع وتقيد روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران.ويأتي هذا القلق بعد أن قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الخميس الماضي، أن الإدارة مستعدة لبدء المفاوضات، وفقا لقناة العربية الإخبارية.ووصف السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، موقف بايدن تجاه إيران بأنه "ليس أقل من كونه متهورًا"، وقال في بيان "لم يمض وقت طويل على هجوم القوات المدعومة من إيران على الأمريكيين في العراق، حيث يحاول الرئيس بايدن يائسا الدخول في اتفاق فاشل وتخفيف العقوبات عن النظام الإيراني".وأضاف " روبيو"، "يجب على الرئيس أن يوضح أنه يفهم أنه لا يمكن الوثوق بمرشد إيران علي خامنئي لاحترام الاتفاقيات الدولية، وأن الولايات المتحدة لن تكون لعبة في أيدي الإيرانيين خلال السنوات الأربع المقبلة".