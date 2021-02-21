محاكمة سائق زور توكيل سيارة في البساتين اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة سائق زور توكيل سيارة في البساتين، في جلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "السيد أحمد"، سائق، 40 سنة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية «موثق بشهر عقاري البساتين» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع سيارة حال تحريره بمعرفة المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف منتحلا هوية المالك الأصلي للسيارة على خلاف الحقيقة وأمد بالمعلومات المراد إثباتها وذيل المحرر بتوقيع نسبه زورا للمالك الأصلي والذي أثبت فيه الأخير له السيارة زورا فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.وأضافت التحقيقات استعمال المتهم المحرر المزور واعتد به من أجله بأن مثل به أمام الموظف المختص بمكتب شهر توثيق شمال القاهرة لتحرير توكيل بيع السيارة محتجا بما دون فيه زورا.