رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة سائق زور توكيل سيارة في البساتين اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:00 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة سائق زور توكيل سيارة في البساتين، في جلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.


وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "السيد أحمد"، سائق، 40 سنة، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية «موثق بشهر عقاري البساتين» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع سيارة حال تحريره بمعرفة المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف منتحلا هوية المالك الأصلي للسيارة على خلاف الحقيقة وأمد بالمعلومات المراد إثباتها وذيل المحرر بتوقيع نسبه زورا للمالك الأصلي والذي أثبت فيه الأخير له السيارة زورا فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

وأضافت التحقيقات استعمال المتهم المحرر المزور واعتد به من أجله بأن مثل به أمام الموظف المختص بمكتب شهر توثيق شمال القاهرة لتحرير توكيل بيع السيارة محتجا بما دون فيه زورا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسي 3 أسابيع.. واستكماله بالنظام «الهجين»

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم