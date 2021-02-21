كارينا كابور تضع طفلها الثاني من زوجها سيف على خان

وضعت الممثلة الهندية كارينا كابور طفلها الثاني من زوجها الممثل سيف على خان اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته صحيفة تايمز أوف انديا.وكان قد جرى نقل كارينا لمستشفى في العاصمة نيودلهي أمس السبت.ويذكر أن كارينا 40 عاما، وسيف 50 عاما، أعلنا في أغسطس الماضي نبأ حمل كارينا في طفلهما الثاني.وكانت كارينا قد أنجبت طفلهما الأول تيمور عام 2016.ويذكر أن كارينا كانت تصور مشاهدها في فيلم جديد للممثل عامر خان خلال الفترة الأخيرة من حملها.