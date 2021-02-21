رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف في «الفعل الفاضح»

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:04 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
حسام محفوظ
طباعة
تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف، في الجنحة رقم 388 لسنة 2021، لاتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة علي قناة «الرشيد» العراقية مع المذيع نزار الفارس.

تقدم المحامي أشرف ناجي، ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرًا في دعواه انه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس»، والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.

وتضمنت الدعوي أنه «في غضون شهر يناير 2021 فوجيء الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج اذيعت على قناة الرشيد العراقية في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن إليها الأولي في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج مع الفارس، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم».

واستكملت الدعوى أن «جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية، فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت على أنه: إحنا المصريين مكناش محجبين والحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات».


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب

فولهام يفوز على شيفيلد بهدف نظيف فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة