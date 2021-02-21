اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف في «الفعل الفاضح»

تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف، في الجنحة رقم 388 لسنة 2021، لاتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان في الحلقة المذاعة علي قناة «الرشيد» العراقية مع المذيع نزار الفارس.تقدم المحامي أشرف ناجي، ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرًا في دعواه انه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس»، والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.وتضمنت الدعوي أنه «في غضون شهر يناير 2021 فوجيء الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج اذيعت على قناة الرشيد العراقية في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت فيه المعلن إليها الأولي في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج مع الفارس، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظ لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم».واستكملت الدعوى أن «جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسرعة وبسخرية، فقرر لها المذيع إنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب فقررت وأجابت وأصرت على أنه: إحنا المصريين مكناش محجبين والحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينات».