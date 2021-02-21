استمرار عرض مسرحية «أليس فى بلاد العجائب» حتى 28 فبراير

يستمر مسرح البالون بالعجوزة في تقديم العرض المسرحي الاستعراضي "أليس في بلاد العجائب"، حتى يوم 28 فبراير الجاري، نظرا للنجاح والإقبال الجماهيري الكبير على العرض."أليس في بلاد العجائب" يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الكبير عادل عبده ضمن خطة الموسم الشتوي على مسرح البالون، وهى من أكثر العروض المسرحية تميزا، حيث حققت خلال مواسم عرضها نجاحا جماهيريا كبيرا، بالإضافة لتحقيقها رقما قياسيا من حيث الإيرادات لأول مرة في تاريخ المسرح المصري.المسرحية مأخوذة عن الرواية الشهيرة للكاتب الإنجليزي لويس كارول عن رحلة "أليس" الفتاة التي سقطت في جحر أرنب، فوجدت نفسها في عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، وبسبب فضولها المستمر تقع في العديد من المشاكل.العرض من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بطولة الفنانين مروة عبد المنعم،ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، من إعداد وإخراج محسن رزق، ديكور حازم شبل، استعراضات ضياء شفيق، ملابس نعيمة عجمي.