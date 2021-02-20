التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل حركة التعيينات الجديدة

اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حركة تعيينات جديدة شملت 4 آلاف موظف مطلع العام الحالي 2021، على مستوى 16 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لمنشور صادر عنه، أن العدد الأكبر من حركة التعيينات للعمالة المؤقتة تركزت بديوان عام محافظة الجيزة بـ 1871 موظف، يليها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعدد 1657 موظف، مديرية الشئون الصحية بالسويس 114 موظف، مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ديوان عام محافظة قنا 36 موظف، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 21 موظف.كما شمل القرار تثبيت 8 موظفين بمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية، 4 بديوان عام محافظة قنا، وموظف وحد بكل من ديوان عام محافظة الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بالفيوم ومصلحة الضرائب، ديوان عام محافظة القليوبية، ديوان عام محافظة الاسماعيلية.