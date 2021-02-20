«فنون الوادي الجديد» تشارك في مهرجان تعامد الشمس على رمسيس الثاني

واصلت الفرقة القومية للفنون الشعبية بالوادي الجديد، اليوم السبت، المشاركة في فعاليات مهرجان تعامد الشمس على رمسيس الثاني بأبو سمبل.وقدمت فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة أجمل العروض والتابلوهات الواحاتية الراقصة، فيما تنتهي الفرق المشاركة من تقديم عروضها بمسرح السوق بمدينة أبو سمبل مساء ليلة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس يوم 21 أكتوبر، كما ستقدم أيضا الفرق عروضها أمام معبد رمسيس الثاني صباح يوم 22 أكتوبر بالتزامن مع حدوث ظاهرة تعامد الشمس، بحضور عدد من مسؤولي الدولة ومحافظ أسوان.وأكد محسن حسب، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، في بيانه، اليوم السبت، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض أطلقت عدد من الفعاليات الفنية بمحافظة أسوان لفرق الفنون الشعبية والفنون التلقائية، حيث شهدت مواقع فرع الثقافة تقديم فرق الهيئة المشاركة بالفعاليات بفقرات غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الثقافة الفنية والبيئية المتنوعة لكل منهم ولما تتميز به مصر دون غيرها وتنوع فنونها وثراء تراثها الشعبي ما بين الواحاتي والبدوي الصعيدي والفلاحي والبحري والمانبوطي والجنوبي الأسواني والنوبي.وقال "حسب" إن أنظار العالم تتجه الاثنين المقبل، نحو مدينة أبو سمبل جنوب أسوان، لمشاهدة ظاهرة تعامد أشعة شروق الشمس على قدس أقداس الملك رمسيس الثاني، والتي ستبدأ في حوالي الساعة السادسة و23 دقيقة، وتستغرق من 20 إلى 25 دقيقة.