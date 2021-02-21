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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:44 ص
عيد الأم
عيد الأم
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث «جوجل» قبل موعد عيد الأم 2021 عن أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي الموعد، والهديا للأم في عيدها السنوي، حيث يبدأ الأبناء بتجهيز الهدايا لمناسبة عيد الأم، وهو ضمن الأعياد السنوية وذلك اليوم ليس إجازة رسمية، والاحتفال بالأم يعد من العادات والتقاليد التي تعود عليها الشعب المصري.

ويعتبر ذلك اليوم من أفضل الأعياد في السنة، ويوافق عيد الأم خلال العام الحالي ٢٠٢١ يوم ٢١ مارس المقبل، ويوافق بالتقويم الهجري ٨ شعبان ١٤٤٢، ويحتفل بتلك العيد معظم الدول على مستوى العالم منها العربية والأجنبية.

قبل موعد عيد الأم 2021.. أجمل أفكار الهدايا لست الحبايب


تختلف اجواء الاحتفال بعيد الأم، حيث يستعد الابناء لتقديم العديد من الأفكار لست الحبايب فى يوم الاحتفال بها، منها رسائل تهنئة، وتقديم ورد، ومستلزمات الأدوات المنزلية، والبعض يفضل تقديم النقود لها لتشتري ما ترغب فيه، ومن الممكن تقديم قصارى زرع ونباتات، أو صندوق شيكولاتة إذا تحب الأم ذلك، أو مج مصمم فيه صورة الأم، أو شموع معطرة، أو تذاكر سينما، وتقديم المتعلقات الشخصية مثل الشنط والمحفظة، طرحة، بيجامة، وشاح أنيق، جلابية، عباية، أو ساعة، أو مكواة شعر، أو حذاء أنيق، أو مجفف شعر، أو مستلزمات التجميل مثل ادوات الميك أب، العطور، مجموعة العناية بالبشرة.

ويميل البعض فى تقديم بعض الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في المنزل، وهي غسالة أطباق، أو ثلاجة، أو بوتجاز، أو تكييف، أو موبيل، أو لاب توب، أو طقم حلل وأطباق، أو نظارة شمس، وخاتم ذهب أو فضة، أو حقيبة سفر، أو ماكينة لصنع القهوة، وغيرها من الهدايا، وكل شخص على حسب ما يستطيع تقديمة فى يوم عيد الأم احتفالًا بها، وفقًا لتوافر مواردة المالية المتاحة.

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ويوجد بعض الرسائل التى يمكن ارسالها إلى الأم فى يوم الاحتفال بها مثل «أمي يا بحر من الحب والعطاء، يا من سكنت في أعماق وجداني، وأمي يا ملاك لا أرتجي من ربي إلا أن يحفظها لي، يارب تدومى بخير يا حبيبتي، ومهما كانت النعم جميلة تظل أمي أجملها»، وغيرها من الرسائل التي تعبر عن حب الأبناء للأم.

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