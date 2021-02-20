وزير التعليم: تدخّل الأمهات في العملية التعليمية أضرها كثيرًا

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى أولياء الأمور قال فيها: "لو عاوزين تنزلوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوميًا دون امتحان مجمّع ومش خايفين من فيروس كورونا هنزلّكم".أضاف الوزير، في تصريحات صحفية السبت، أن تدخل الأمهات في العملية التعليمية أصبح مضرًا للغاية، لافتًا إلى أن هذا القرار يرجع إلى موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.