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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

kia sportage.. سعر سيارة كيا سبورتاج 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 09:10 م
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
نعمات مدحت
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 نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر سيارة كيا سبورتاج 2021 kia sportage، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة السيارة، بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة في أخبار السيارات، خلال هذه الفترة بعد إعلان الأسعار الجديدة للسيارات، حيث تعد كيا سبورتاج،  من نوع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعد مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات. 

 kia sportage.. سعر سيارة كيا سبورتاج 2021

ووفقا لما حددته الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات "EIT" الذي يعد الوكيل المحلى للعلامة التجارية “كيا” داخل مصر، فإنها قدرت وحددت سعر سيارة  كيا سبورتاج موديل 2021 ، الفئة الأولى "LX"، بمبلغ تقدر قيمته بـ 399.9 ألف جنيه، وأما سعر  كيا القئة الثانية LXCAM بمبلغ نحو 404.9 ألف جنيه، وأما كيا سبورتاج الفئة الثالثةLX FO ، بلغ سعرها 444.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة +LX/ FO بقيمة 454.9 ألف، وبلغ سعر الفئة الرابعة +H/L مبلغ 489.9 ألف، وحسب السوق المحلية فقد وصل سعر كيا الفئة الخامسة +T/L بـ529.9 ألف جنيه مصري، حيث تناسب الشباب أكثر.

وطبقا للإحصائيات والتقارير الرسمية المعلنة عن سيارات كيا، فإنها تعتمد على منظومة الدفع الأمامى، والتى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية. حيث يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
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نبذة عن سيارات كيا سبورتاج

تعتبر سيارة كيا سبورتاج، من أهم وأكثر السيارات، الأكثر مبيعًا في مصر، وخلال الفترة الماضية انخفض سعرها، مما أقبل الجمهور على شرائها، وانتشرت في الشوارع خلال الفترة الحالية.

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