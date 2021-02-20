الأمم المتحدة تجدد دعمها للسلطة الجديدة فى ليبيا لتوحيد البلاد

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم السبت، التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد.جاء ذلك خلال اجتماعاته مع المسئولين الليبيين والأطراف الفاعلة في طرابلس بهدف التأكيد على استمرارية المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية التي تيسرها الأمم المتحدة، حسب بيان للبعثة الأممية.وأعرب كوبيش عن ارتياحه إزاء نية رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة تشكيل تشكيل حكومة شاملة وواسعة التمثيل، مشيدا بالتزام الدبيبة بتخصيص 30% من المناصب الحكومية للمرأة بالإضافة إلى إدراج الشباب.واطلع رئيس الوزراء المكلف المبعوث الخاص على رؤيته لخارطة طريق تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية والتنموية في البلاد. واتفق كلاهما على أهمية عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن للتصويت على منح الثقة للحكومة.وأعرب كوبيش عن التزام الأمم المتحدة بدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في سعيها لتوحيد البلاد وتعزيز تقديم الخدمات للشعب الليبي فضلًا عن تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.كما التقى كوبيش، برفقة الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، مع وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حيث ناقشوا سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون من أجل تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.وتطرق الاجتماع حسب البيان إلى انتهاك حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة فضلا عن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. وتمت أيضًا مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.وأكد المبعوث الخاص مجددًا دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مهمتها الصعبة وأعرب عن إعجابه بعمل وإنجازات الجنة العسكرية المشتركة (5+5).