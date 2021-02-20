برلمانية: ختان الإناث أبشع أنواع الاعتداء على المرأة

برلمانية: ختان الإناث أبشع أنواع الاعتداء على المرأة
السبت 20/فبراير/2021 - 07:36 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
نظم حزب الحرية المصري مؤتمرًا لمناهضة العنف ضد المرأة وللتصدي لظاهرة ختان الإناث.
وقالت أمل سلامة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، إن العالم يحتفل كل عام برفض ختان الإناث، تلك الظاهرة التي لها مخاطر صحية عديدة على النساء والفتيات وصحتهن.
وتابعت: «من خلال دور النيابي سأسعي جاهدة مع أعضاء مجلس النواب لمساعدة الحكومة المصرية في الوقوف بقوة في وجه تلك الظاهرة التي توارثها المجتمع دون سند ديني أو شرعي».
وأضافت: «يتمثل دورنا كنواب عن الشعب في سن القوانين التي تغلط العقوبات، وبالفعل انتهت الحكومة من إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ختان الإناث، وتقدمت به للبرلمان وسيتم إقراره خلال أيام».
وأضافت: «أرى أن العقوبات التي نص عليها التعديل ستساهم في القضاء على ظاهرة ختان الإناث خاصة وأن القانون جعل العقوبة لا تقل عن ١٠ سنوات وتصل لـ٢٠ سنة وفصل الطبيب الحكومي من الوظيفة وغلق أي منشاة تقوم بعلميات الختان».
وأكدت أن أبشع أنواع الاعتداءات وأكثرها انتهاكًا لحقوقها وإنسانية المرأة هو ختان الإناث، ويجب التصدي لتلك الظاهرة من كل أطياف المجتمع.
وأشارت إلى أن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارسا موضوع الختان من كل جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008- قررا أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة.
وقالت أمل سلامة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، إن العالم يحتفل كل عام برفض ختان الإناث، تلك الظاهرة التي لها مخاطر صحية عديدة على النساء والفتيات وصحتهن.
وتابعت: «من خلال دور النيابي سأسعي جاهدة مع أعضاء مجلس النواب لمساعدة الحكومة المصرية في الوقوف بقوة في وجه تلك الظاهرة التي توارثها المجتمع دون سند ديني أو شرعي».
وأضافت: «يتمثل دورنا كنواب عن الشعب في سن القوانين التي تغلط العقوبات، وبالفعل انتهت الحكومة من إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ختان الإناث، وتقدمت به للبرلمان وسيتم إقراره خلال أيام».
وأضافت: «أرى أن العقوبات التي نص عليها التعديل ستساهم في القضاء على ظاهرة ختان الإناث خاصة وأن القانون جعل العقوبة لا تقل عن ١٠ سنوات وتصل لـ٢٠ سنة وفصل الطبيب الحكومي من الوظيفة وغلق أي منشاة تقوم بعلميات الختان».
وأكدت أن أبشع أنواع الاعتداءات وأكثرها انتهاكًا لحقوقها وإنسانية المرأة هو ختان الإناث، ويجب التصدي لتلك الظاهرة من كل أطياف المجتمع.
وأشارت إلى أن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارسا موضوع الختان من كل جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008- قررا أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة.