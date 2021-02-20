برلمانية: ختان الإناث أبشع أنواع الاعتداء على المرأة

نظم حزب الحرية المصري مؤتمرًا لمناهضة العنف ضد المرأة وللتصدي لظاهرة ختان الإناث.وقالت أمل سلامة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب، إن العالم يحتفل كل عام برفض ختان الإناث، تلك الظاهرة التي لها مخاطر صحية عديدة على النساء والفتيات وصحتهن.وتابعت: «من خلال دور النيابي سأسعي جاهدة مع أعضاء مجلس النواب لمساعدة الحكومة المصرية في الوقوف بقوة في وجه تلك الظاهرة التي توارثها المجتمع دون سند ديني أو شرعي».وأضافت: «يتمثل دورنا كنواب عن الشعب في سن القوانين التي تغلط العقوبات، وبالفعل انتهت الحكومة من إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ختان الإناث، وتقدمت به للبرلمان وسيتم إقراره خلال أيام».وأضافت: «أرى أن العقوبات التي نص عليها التعديل ستساهم في القضاء على ظاهرة ختان الإناث خاصة وأن القانون جعل العقوبة لا تقل عن ١٠ سنوات وتصل لـ٢٠ سنة وفصل الطبيب الحكومي من الوظيفة وغلق أي منشاة تقوم بعلميات الختان».وأكدت أن أبشع أنواع الاعتداءات وأكثرها انتهاكًا لحقوقها وإنسانية المرأة هو ختان الإناث، ويجب التصدي لتلك الظاهرة من كل أطياف المجتمع.وأشارت إلى أن شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارسا موضوع الختان من كل جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008- قررا أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة.