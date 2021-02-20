أسعار إطلالات مي عمر في «لؤلؤ» تثير الجدل (صور)



أحدث مسلسل لؤلؤ حالة كبيرة من الجدل بعد نجاحه الساحق في مصر والوطن العربي، فالأضواء التي سلطت على شخصيات المسلسل، ودور النجمة مي عمر وما تعرضت له طوال حلقات المسلسل جعل العديد من الفصول تريند على مدار أيام.



وكانت أزياء لؤلؤ هي الشاغل الرئيسي لفتيات السوشيال ميديا، فلقد انتبه الجميع لطريقة التنسيق التي يمكن القول بأنها كانت أكثر من رائعة، والملابس الفاخرة التي كانت معظمها ماركات، وأسعارها باهظة الثمن، إلى الحد الذي جعل إدوارد يصرح في برنامجه بأن مي تكلفت أعلى من أجرها في هذا الأمر.



كما أعلنت مي عمر بالأمس في برنامج معكم منى الشاذلي بأن بعض أزياء المسلسل تفصيل، والبعض الآخر ليس كذلك، موضحة أن الشخصية كانت تتطلب أن يكون لها شكل وهيئة بعينها، حتى تظهر بالصورة اللائقة، ونجحت بالفعل في عمل ارتباط عاطفي بين شخصية لؤلؤ وأزيائها لدى الجمهور.



ـ رسومات الجلد

اهتمت شخصية لؤلؤ برسومات الجلد الذي بدت في أكثر من زي، وكانت معظمها قصيرة، واستخدت حقيبة من دولتشي آند جابانا بسعر 2100 دولار.



ـ الجاكيت الوردي ظهرت بجاكيت وردي مع تي شيرت أبيض من ماركة سان لوران يبلغ سعره نحو 250 دولارًا، مع بنطلون جينز أسود، وأكملت اللوك بحذاء من فالنتينو باللون الأسود يبلغ سعره نحو 800 دولار، وحقيبة شانيل Case Bag والتي يبلغ سعرها نحو 3000 دولار.



ـ الجامبسوت الأبيض

أوضحت مي عمر بأن هذا الزي كانت تفصيل، وزانته بربطة عنق، وأكملت اللوك بحقيبة لويس فيتون المدورة، والتي يبلغ سعرها نحو 5000 دولار، وهناك جامبسوت كريمي مع رباط الخصر، وزانته ببوت الساق الطويل.

