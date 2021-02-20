بايدن يعلن ولاية تكساس منطقة كوارث

وافق جو بايدن الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث بسبب العاصفة الشتوية هناك وانقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية بسبب الثلوج والطقس السيئ.وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن قرار بايدن يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك المساعدة في الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل والقروض منخفضة التكلفة.وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن المساعدة يمكن أن تشمل منحًا للإسكان المؤقت، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.وأكد البيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي متاح أيضًا للولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لتدابير الحماية في حالات الطوارئ وتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.