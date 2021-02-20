الفنان محمد فريد يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الفنان محمد فريد، تفاصيل حالته الصحية قائلا: إنه بصحة جيدة وما حدث ما هو إلا مجرد شائعات سخيفة يتم نشرها بشكل مستمر على فيسبوك، مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا في منزل ابنته في مدينة السادس من أكتوبر.وأضاف فريد لـ"الدستور"، أنه عُرض عليه بعض الأعمال الفنية ولكنه رفضها لأنها دون المستوى، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية تواصل السؤال عليه بشكل مستمر وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي والفنان منير مكرم.كانت قد تداولت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير محمد فريد، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.