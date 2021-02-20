التحفظ على 13 طن ملح سياحات فى المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 13،2طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية- 2٫4 طن "زيت طعام بدون مستندات "مجهول المصدر"، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، طبحوزة "مالك محل لتجارة السلع الغذائية" بمحافظة المنوفية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.