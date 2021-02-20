دور سكرتارية المجمع المقدس بالكنيسة القبطية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملته التعريفية والاسترشادية بمجمع أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "سكرتارية المجمع المقدس".وقال القس بولس حليم، في الحلقة الأحدث، إن للسكرتارية المجمعية 7 مهام رئيسية، مثل تجهيز محاضر الجلسات، حفظ كل ملفات المجمع، ومتابعة اعمال المجمع، وتحديد الجلسات وارسال الدعوات لاعضاء المجمع، واستلام الشكاوى.ويأتي ذلك على ذكر انعقاد جلسات المجمع في مطلع مارس المقبل.