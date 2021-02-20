تركيا تحطم رقما قياسيا في استيراد القمح بـ2 مليار 365 مليون دولار

ارتفع استيراد تركيا للقمح مجددا خلال العام الجارى، تحت حكم العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحطمت أنقرة رقما قياسيا جديدا في الاستيراد على مستوى دول العالم.واستوردت أنقرة ما يعادل 48% من إنتاجها من القمح عام 2020 الماضي، وبلغت قيمة استيراد 9 ملايين و750 ألف طن من القمح مليارين و365 مليون دولار.وذكرت جريدة سوزجو، أن تركيا سجلت رقما قياسيا في استيراد القمح، واستوردت تركيا العام الماضي 9 ملايين و750 ألف طن قمح مقابل 2 مليار 365 مليون دولار.وكانت تركيا قد استوردت خلال عام 2019، ما يعادل 52% من إنتاجها من القمح، وفقا للجريدة.وقال كبير مستشاري السياسة الزراعية بحزب الشعب الجمهوري أورهان صاريبال، إنه خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية دفعت تركيا 19 مليار دولار مقابل 72 مليون طن من وارداتها من القمح.وتابع صاريبال "تم استيراد ما يقرب من نصف القمح المنتج في نظام الحكومة الرئاسية، وخاصة في العامين الماضيين اشترينا ما معدله 10 ملايين طن من القمح كل عام صنعنا التاريخ للمرة الثانية من خلال استيراد 52% من القمح الذي أنتجناه في عام 2019، و48% في عام 2020".وقال صاريبال إنه في العام الماضي اشترينا 6.5 مليون طنا مقابل 9 مليون و750 ألف طن قمح مستورد من روسيا، و1 مليون طن من أوكرانيا، و550 ألف طن من كندا، و400 ألف طن من المكسيك، و300 ألف طن من ليتوانيا.بينما ظل الانتاج في حالة ركود منذ عام 2003، حتى أننا أصبحنا نشتري القمح من المكسيك الواقعة في أطراف العالم خلال فترة حزب العدالة والتنمية، وبلغ متوسط ​​إنتاج القمح السنوي 20.2 مليون طن فقط، وفقا لتصريحات صاربيال.