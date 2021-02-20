بدء مؤتمر تنسيقية الأحزاب لتوقيع بروتوكول «الاستشارات والوساطة»

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.ويشارك فى المؤتمر، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والدكتور فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.وتعد شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة إستشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.