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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

السبت 20/فبراير/2021 - 12:43 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
أٍماء منصور
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يبحثالعديد من المواطنين عن أخبار اجتماع وزير التعليم العالي، اليوم، الذي من المقرر أن ينعقد من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة حلوان، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، لمناقشة العديد من الملفات الهامة بمنطوزة االتعليم.

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

ومن المفترض أن تناقش في الإجتماع مناقشة الخطة الزمنية للعام الجامعى 2020-2021 وذلك بعد أن تم مد إجازة الفصل الدراسى الأول اسبوع بسبب فيروس كورونا والتي من المقرر عقدها 27 فبراير الجاري، كذلك مناقشة خطة الجامعات، لعودة الدراسة بالتيرم الثاني من العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يتطرق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال الاجتماع إلى مناقشة رؤساء الجامعات حول استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى إضافة إلى خطة الجامعات للوقاية من فيروس كورونا مع عودة الدراسة،حيث يضع وزير التعليم العالي علي طاولة المناقشات كافة الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها للطلاب، أثناء أداء الامتحانات، كذلك النظر فى مد البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثاني لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

(قرارات اللجنة العليا السبت الماضي)

وسبق وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

-مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

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- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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