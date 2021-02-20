إيرادات مرضية لـ«قبل الأربعين» ويحتل المركز الثاني

جاء فيلم «قبل الأربعين»، في المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة في السينيمات المصرية بعد تحقيقه لإيرادات مرضية للأسبوع الثالث على التوالي بعد طرحه بالسينيمات، بعد تحقيقه أكثر من مليون جنيه في أول أسبوعين.وجمع الفيلم أمس الجمعة 77 ألف جنيه لتصل إيراداته الكلية حتى الآن إلى مليون جنيه و250 ألفا، وهي إيرادات جيدة وفقا للظروف الحالية التي تعيشها السينيمات.الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستوديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021."قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي ‏رزق، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام وتدور أحداثه من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق.