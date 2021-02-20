استمرار حبس سائقين بتهمة سرقة مخزن شركة بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مخزن إحدى الشركات بمنطقة التجمع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة أن البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الاول انه أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط سائقان أثناء قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها ( كمية من النحاس وزنت نحو 150 كيلو جرام – منشار حديدى – سلاح أبيض "كتر").وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، كما أقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.