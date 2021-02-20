تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

مجموعة قنوات المجد



وتتميز القناة بتعدد مشايخها وقرائها بأصواتهم المختلفة العذبة، وتبث قناة المجد للقرآن الكريم تلاوات مختلفة على مدار لقرابةة 150 قارئا مختلفاً.



أبرز شيوخ قناة المجد للقرآن الكريم

وتضم القناة مجموعة من أصوات الشيوخ المتميزة مثل الشيخ: محمد صديق المنشاوي، محمد محمود الطبلاوي، محمود علي البنا، محمود خليل الحصري، محمود صديق المنشاوي مشاري العفاسي عبد الرحمن السديس، عبد الرشيد صوفي، عبد الرزاق الدليمي، عبد الفتاح الشعشاعي، عبد المحسن القاسم، عبد المنعم عبد المبدئ، عبد الهادي كناكري، عبد الودود مقبول حنيف، علي بن عبد الرحمن الحذيفي، علي السويسي، علي جابر، عيسى العجمي، فارس عباد، قدري محمد عبد الوهاب، محمد أبو سنينة، محمد المحيسني.



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تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2021 بالإمكان الحصول علي تردد القناة وبثها علي ترددي النايلسات وعرب سات، الأول التردد عبر النايل سات

التردد: 12054

الإستقطاب H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 34

SD



التردد الأخر الخاص بالنايل سات: 12053

معامل التصحيح

27500

34

SD



بينما تردد اقمر الصناعي عرب سات للقناة فهو كالتالي:

12475

27500

34 SD

يبحث الكثير من المسلمين في مصر والوطن العربي عنعلى النايل سات 2021، وتعد قناة المجد من القنوات الإسلامية التي تتميز بتقديم مادة إعلامية إسلامية دقيقة مما يجعل العديد من الأشخاص المهتمون بالتلاوات القرأنية يبحثون عن ترددها، لما يعرف عن تلاوتها التي تبعث في النفوس السكينة والخشوع ونعرض لكم في التقرير التالي تردد قناة المجد القرأنية وأبرز المعلومات عنها.وقناة المجد للقرآن الكريم هي قناة سعودية تبث من القاهرة من مدينة الإنتاج الإعلامي وتنتمي إلى مجموعة وشبكة من القنوات المتخصصة من المجد التي اضم (قناة المجد العام وقناة الحديث الشريف، وقناة ماسة المجد، بالإضافة لقناة القرآن الكريم. وقناة المجد للأطفال وقناة المجد العلمية).