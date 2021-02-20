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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة ايجي بست egybest لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات عبر القمر الصناعي نايل سات

السبت 20/فبراير/2021 - 11:41 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يسارع الملايين حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة ايجي بست egybest لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات عبر القمر الصناعي نايل سات عقب النجاح الذي حققه الموقع الإلكتروني الذي يضم مجموعة كبيرة من أبرز الأفلام السينمائية والمسلسلات الأجنبية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد القناة.

تردد قناة ايجي بست egybest عبر نايل سات

منذ انطلاق مجموعة قنوات ايجي بست egybest حصدت نسبة كبيرة من المشاهدة خلال فترة زمنية وجيزة ليس فقط بين الجمهور المصري ولكن بين جمهور الوطن العربي بالكامل، وذلك بناء على النحاج الباهر الذي حققه الموقع الالكتروني والذي يضم أكبر مجلة أفلام ومسلسلات عربية وأجنبية حيث يمكن متابعتها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11179 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/ 6 وجودة HD حيث تم تحديث التردد منذ الساعات الأولى من بداية العام الحالي 2021.

أبرز ما تقدمه قناة قناة ايجي بست egybest على شاشتها 

تقدم مجموعة قنوات ايجي بست egybest عبر شاشتها سلسلة ضخمة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى إطلاق إدارة القنوات قناة خاصة بالمسلسلات وأخرى خاصة بعرض الأعمال الكوميديا حتى يتمكن ملايين المتابعين من مشاهدة كافة أنواع الأعمال الفنية المرئية ومخاطبة أكبر فئات في المجتمع سواء شباب أو ربنا بيوت أو رجال خاصة عقب النجاح الهائل الذي حققه الموقع الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية والذي كان يحصد ملايين المشاهدات.

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كيفية تنزيل تردد قناة ايجي بست egybest على القمر الصناعي

تردد قناة ايجي بست egybest لمتابعة أحدث الأفلام والمسلسلات عبر القمر الصناعي نايل سات حصل على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني لذلك يمكن لمتابعيها تثبيت ترددها بإتباع الخطوات التالية:-

الضغط على زر القائمة menu في الريموت كنترول الخاص الريسيفر 

اختيار كلمة تركيب Installation 

اختيار التركيب اليدوي Menual Installation

اختيار النايل سات من بين قائمة الأقمار الصناعية

كتابة تردد القناة 11179 وضبط الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ و معدل الترميز

الضغط على زر Ok

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