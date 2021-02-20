بدء اجتماع «الدستورية» للتحضير لمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية

بدأ منذ قليل، الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، والمنتظر عقده فعليا خلال وقتا لاحقة خلال العام.وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، فى بيان صحفى، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، بهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.وأضاف المستشار الدكتور عادل عمر شريف وأن نسبة المشاركة تزيد على 45 محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين؛ وسيشارك في الاجتماع التحضيري كذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.