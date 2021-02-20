وزير الصحة تستمع لآراء المواطنين في التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمجرد وصولها محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، على الاستماع لآراء عدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار جولتها التفقدية لمتابعة سير العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.وأكدت زايد، خلال جولتها، على توفير كل سب الدعم لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم - أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بالمرحلة الأولى للمنظومة الجديدة والتي انطلقت في محافظة الإسماعيلية يوم الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن الوزيرة ستتابع أيضًا التجهيزات الجارية للمرحلة الثانية بهدف تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.وتتفقد الوزيرة عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.في السياق ذاته، شهدت المراكز والقرى، استعدادات لاستقبال وزيرة الصحة، منها قرية المحسة القديمة بالقصاصين، حيث شهد المركز الطبي التابع لها اعمال تعقيم وتطهير المنشآت.وحصلت "الدستور" على برنامج زيارة وزيرة الصحة، ويتضمن، تفقد مركز طب الشهداء بحي ثان، وحدة طب الاسرة بالكيلو 2، مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، مستشفي القصاصين المركزي، مستشفي التل الكبير المركزي، وحدة طب الاسرة السلام بالتل الكبير.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.