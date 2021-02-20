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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك إسواتيني يتعافى من كورونا بدواء تايواني

السبت 20/فبراير/2021 - 11:04 ص
ملك إسواتيني مسواتي
ملك إسواتيني مسواتي الثالث
وكالات
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قال ملك إسواتيني مسواتي الثالث، إنه تعافى من كوفيد- 19 بعدما أرسلت له الرئيسة التايوانية تساي إينج- وين دواء مضادا للفيروسات.

وإسواتيني دولة صغيرة في جنوب القارة الإفريقية، وتطبق نظام الملكية المطلقة، وكانت تُعرف من قبل باسم سوازيلاند، والمملكة هي الحليفة الدبلوماسية الوحيدة المتبقية لتايوان، وقدمت لها تايبه كميات كبيرة من المساعدات الاقتصادية وغيرها.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتقول إن الجزيرة ليس من حقها إقامة علاقات مع الدول الأخرى.

ولا تعترف رسميًا بحكومة تايوان سوى 14 دولة.

وقال الملك، في كلمة ألقاها أمس الجمعة، إن بلاده تنتظر وصول اللقاحات لكن هناك دواء مضادا للفيروسات يمكنه علاج كوفيد- 19، وإن لم يذكره بالاسم.

وأضاف أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا "لبضعة أيام" في الأسبوع الأول من يناير لكنها الآن سلبية.

وتابع، في الكلمة التي نشرها الحساب الرسمي لحكومة إسواتيني على "تويتر": "أنا ممتن لرئيسة جمهورية الصين في تايوان لإرسالها هذا الدواء لعلاجي".

وربما كان الملك يشير إلى عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز وأقرته أوروبا في يوليو لعلاج كوفيد- 19 لدى البالغين والقُصر المصابين بالتهاب رئوي يتطلب تزويدهم بالأكسجين.

وسجلت إسواتيني قرابة 17 ألف إصابة بالفيروس و644 وفاة، وتوفي رئيس وزرائها أمبروز دلاميني داخل مستشفى جنوب إفريقي في ديسمبر بعد إصابته بكوفيد- 19.

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