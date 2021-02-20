مستوطنون يعتدون على فلسطيني لسرقته غرب بيت لحم

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم السبت، على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، وسرقوا منه مبلغا كبيرا من المال.وقال رئيس مجلس قروي حوسان، محمد سباتين، في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" الفلسطينية، إن ثلاثة مستوطنين اعتدوا على المواطن نادر مصطفى سباتين (55 عاما)، أثناء تواجده عند مدخل القرية الغربي، وسرقوا منه مبلغا ماليا بقيمة 25 ألف شيكل، عدا عن محاولتهم تقييده ومحاولة اختطافه، مضيفا أن المواطنين في محيط المكان تصدوا لهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.