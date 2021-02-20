الدنمارك تشدد الرقابة على الحدود مع ألمانيا

أعلنت الدنمارك، أنها ستشدد الرقابة على الحدود مع ألمانيا المجاورة اليوم السبت، بعد ارتفاع حالات العدوى بسلالات فيروس كورونا المتحورة في مدينة فلنسبورج شمال ألمانيا.وقالت وزارة العدل الدنماركية إنها اختارت تشديد الرقابة على الحدود و" تكثيف " عمليات التفتيش بسبب الوضع فى فلنسبورج، وسيتم إغلاق عدة معابر.وقال وزير العدل الدنماركي "نك هيكروب" إن مراقبة الحدود هي أداة مهمة وضرورية لإبعاد السلالات الجديدة من العدوى عن البلاد.وكانت السلطات الدنماركية قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع نسبة الإصابة بالسلالات الجديدة الأكثر نشرا للعدوى التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، والتي بات من المتوقع أن تسود في تلك الدولة الاسكندنافية.