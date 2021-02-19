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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: تطوير القرى أمر لم يحدث منذ عهد محمد على

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:41 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
أشرف لاشين
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ثمن المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية والذي جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السجينى في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن مسألة تطوير القرى أمر لم يحدث منذ عهد محمد علي، لافتًا إلى أن الحكومة تقوم بعملية تطوير القرى وهذا ليس مسألة بسيطة وجهد مشكور.

على جانب آخر أكد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ليست هى اللجنة النوعية المعنية بمناقشة أي تعديلات مطلوبة فيما يخص قانون الإيجار.

وقال إن هناك بعض اللجان الإلكترونية الإخوانية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار تقوم بنشر أخبار مدسوسة ومفبركة بشأن هذا الموضوع والغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين بمعرفة أصحاب الأهواء والمصالح.

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