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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 فى مصر

السبت 20/فبراير/2021 - 07:45 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع «جوجل» من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، عن أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 في مصر بالصاغة.

وشهد سعر الذهب انخفاضًا غير متوقع في خلال بداية التعاملات أمس، وذلك بسبب الأزمة العالمية التي ضربت العالم وهي أزمة فيروس كورونا المستجد، ولم تسلم أسعار العملات والبورصات العالمية والبورصات الخليجية من كورونا القاتل.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث يوميًا في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين ورجال الأعمال، يعرض لكم «الدستور» في تقريره اليومي عن كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 في مصر بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم السبت 20-2-2021 في مصر بالصاغة


سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 ( 893 جنيهًا )

وشهدت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 24 في مصر من خلال التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 893 جنيهًا، ومن المعروف جرام الذهب عيار 24 هو العيار الأعلى في مصر من أجل جودته.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21


حيث بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر من خلال التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 782 جنيهًا، وصعد بشكل طفيف في بداية التعاملات، ومن المعروف جرام الذهب عيار 21 هو العيار الأكثر انتشارًا في مصر بسبب سعره المناسب وفي متناول الجميع.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ( 617 جنيهًا )


وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في مصر من خلال التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 617 جنيهًا، ويعتبر جرام الذهب عيار 18 والعيار الأكثر انتشارًا في الوجه البحري.

سعر جنيه الذهب اليوم السبت ( 6256 جنيهًا )

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وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم السبت في مصر من خلال التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 6256 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه الذهب حوالي ما يقرب إلى 8 جرامات من عيار 21.

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