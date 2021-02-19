بسبب «حلقة ذكر».. وزير الشباب والرياضة يكرم فنانًا من الأقصر

كرم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، الفنان الشاب الأقصرى، أحمد عبدالجواد، الذي حصد جائزة أفضل ممثل أول على مستوى الجمهورية، في مسابقة فرق هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب بالمديريات، وذلك عن دوره في عرض «حلقة ذكر» والذي قدمه بحضور وزير الشباب والرياضة، والفنان هاني مهنا، والمداح محمود التهامي، وحصوله على شهادة تقدير.ومسرحية «حلقة ذكر» للمؤلف محمود الهواري والمخرج أحمد يوسف الجمل والتابعة لمركز شباب البعيرات بالأقصر، هى أحد الأنشطة الثقافية التي يقوم بها مركز الشباب للتأكيد على دور مراكز الشباب في صقل المواهب وإخراج جيل بارع يخدم المجتمع المحلى بثقافته التي يكتسبها من هذه الأنشطة.وتقدم أحمد عبدالجواد أنور، بالشكر إلى كل من ساعدوه فى حصوله على الجائزة التي تؤكد أن الأقصر وخاصة البر الغربى، مركز الإبداع الثقافى والفنى، مؤكدا أن الدعم الدائم والتشجيع ساعده للوصول إلى هذه المكانة من التكريم، لافتا إلى أن الفن رسالة، وأن الجد والاجتهاد إحدى وسائل النجاح ورسم المستقبل وتحقيق الذات.