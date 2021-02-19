في ظل كورونا.. حكومة أردوغان تقرر زيادة 20% على سعر صرف الأدوية

رفعت حكومة رجب طيب أردوغان أسعار الأدوية بنسبة 20% في الوقت الذي يواجه فيه العالم فيروس كورونا المستجد، ما يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين الأتراك.وأعلنت الحكومة التركية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن سعر صرف اليورو المستخدم في تسعير الأدوية هذا العام لا يمكن أن يتجاوز 20% عن مستوى الأسعار في العام الماضي 2020، فيما أشار الصيادلة إلى أن القرار يعني زيادة بنسبة 20% على سعر الأدوية، باستثناء منتجات الدم، بعد فترة من التكهنات حول رفع السعر بسبب عجز مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية عن توفير العلاج.وذكرت جريدة «T24» التركية أن الحكومة نشرت تعديل قرار تسعير المنتجات الطبية للاستخدام البشري بالجريدة الرسمية، ما يعني زيادة بنسبة 20% على سعر الأدوية بناء على تصريحات من ممثلي غرفة صناعة الأدوية في تركيا.